Москва, 14 октября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Российская сторона не владеет достоверной информацией о том, что именно произошло в ходе атак на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco в сентябре. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Цитата из видео YouTube Пожар на НПЗ в Абкайке

По его словам, ни Службе внешней разведки, ни Министерству обороны РФ не известны детали произошедшего и то, кто стоит за атаками. Такими сведениями должны располагать другие стороны.

«Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу», — сказал Путин, отвечая на вопрос старшего корреспондента Al Arabiya Мохаммеда Томаихи.

Российский лидер подчеркнул, что решительно осуждает подобные нападения вне зависимости от того, кто за ними стоит. Он отметил, что приписывать атаки Ирану преждевременно. Более того, иранский президент Хасан Рухани лично заверил Путина при встрече, что Тегеран никоим образом не связан с атаками.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент 14 октября посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом. Днем позже Владимир Путин отправится в ОАЭ.

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