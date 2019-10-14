Кито, 14 октября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Соглашение между властями Эквадора и участниками массовых протестов достигнуто. Об этом сообщило местное издание El Comercio.

(сс) ANDES. Micaela Ayala V Президент Эквадора Ленин Морено

Отмечается, что указ, отменяющий субсидии на приобретение топлива, отозван. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что с движением коренных народов достигнуто соглашение, и это является «решением для мира и для страны».

Также приводятся слова секретаря президента Хуана Себастьяна Ролдана, что данная уступка властей не является проигрышем и документ будет пересмотрен.

Как передавало ИА REGNUM, указ Морено об отмене субсидий на топливо вызвал широкий массовый протест в Эквадоре. Люди выходили на улицы в столице Кито и других городах страны. Это заставило власти пойти на уступки.