Екатеринбург, 14 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала упали цены на аренду квартир. Об этом сообщает «Коммерсант».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Аналитики ЦИАН провели исследование по всем городам-миллионникам России.

Цены на съём двухкомнатной квартиры упали в Екатеринбурге в среднем до 29 тысяч 400 рублей в октябре 2019 года (на 10% по сравнению с сентябрём 2019 года), на съём однокомнатной — до 23 тысяч 500 рублей (на 2%).

Также цены снизились в Казани, Волгограде, Омске и ещё ряде городов-миллионников.

Напомним, в августе 2019 года в Екатеринбурге резко подскочили цены на жильё. В среднем они выросли на 10%.