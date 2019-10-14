Санья, Китай, 14 октября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Был запущен новый прямой авиарейс, соединяющий южную китайскую туристическую островную провинцию Хайнань с Самарой, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Ralf Roletschek Кабина самолета Airbus A330−200

Авиамаршрут, который будет обслуживаться российской авиакомпанией iFly Airlines самолетами Airbus A330−200, будет курсировать между Самарой и столицей провинции Хайнань городом Санья еженедельно по средам и воскресеньям. Ожидается, что новый маршрут ускорит развитие бизнеса и туризма между двумя городами.

Напомним, что ранее южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустила прямой рейс из Инчхона до столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, города Харбина.