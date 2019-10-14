Чебоксары, 14 октября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Ядринском районе Чувашии в результате аварии ранения получили трое жителей Татарии. По предварительным данным, за рулём иномарки, которая врезалась в столб, находился 19-летний житель Казани, который предположительно уснул за рулём, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Авария в Чувашии

Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии 12 октября. По данным Госавтоинспекции Чувашии, 19-летний житель Казани на автомобиле «Дэу Нексия» съехал с проезжей части на правую обочину и врезался в столб освещения.

«Водитель, вероятно, уснул за рулем. Молодой человек и двое его пассажиров госпитализированы. Со слов автолюбителя, он находился за рулем порядка восьми часов», — говорят в полиции.

Причины ДТП устанавливаются.

Отметим, что в октябре произошли резонансные ЧП с участием пьяных водителей. Так, 5 октября в Новочебоксарске нетрезвый водитель при движении задним ходом совершил наезд на 42-летнего пешехода, который с травмами был доставлен в больницу. По данным полиции, в 2018—2019 годах водитель семь привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Также в эти дни по подозрению в угоне «Шевроле-Ланос» был задержан житель Мариинско-Посадского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения и приходится племянником владельца машины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.