Токио, 14 октября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.

Стихийное бедствие

Ранее сообщалось о 35 погибших. Из-за тайфуна без электричества остались около 100 тыс. домов, еще 14 тыс. домов лишились водоснабжения.

В результате удара стихии произошёл разлив 21 реки на главном японском острове Хонсю. От наводнений сильнее всего пострадали префектуры Нагано, Сайтама и Мияги, где под водой оказалось большое количество густонаселённых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принес соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с последствиями тайфуна «Хагибис». Глава государства также выразил надежду, что последствия этого тайфуна будут в полной мере преодолены.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию вечером 12 октября. По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. Скорость ветра в эпицентре тайфуна при отдельных порывах достигала 234 км/час. В Токио сила ветра достигла 149,4 км/час.

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