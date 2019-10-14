Москва, 14 октября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 14 октября увеличится до +16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Солнце над городом

Погода ожидается облачной с прояснениями. Метеорологи также предсказывают, что в столице возможен умеренный дождь. Направление ветра будет преимущественно юго-западным и южным. Его скорость составит 5−10 м/с, но местами порывы могут достигать до 12−17 м/с.

Атмосферное давление достигнет отметки 748 мм ртутного столба.

Напомним, 13 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к четвергу на смену потеплению, которое наступило в Москве, придет заметное снижение температуры. Это произойдет в связи с началом особого сезона — предзимья.