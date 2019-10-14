Париж, 14 октября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с назначенным председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже в понедельник утром, 14 октября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эта рабочая встреча, запланированная в Елисейском дворце, будет посвящена созданию новой Европейской комиссии и реализации политической программы, представленной Урсулой фон дер Ляйен в июле.

Глава французского государства также должен встретиться с Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, 16 октября, на ужине в Тулузе, где в течение дня состоится франко-германский совет министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Франции и Германии встретились в Париже, чтобы обсудить европейские вопросы.