Чита, 14 октября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Забайкальском крае специалисты управления Роскомнадзора совместно с полицией проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной реализации SIM-карт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, в 2019 году в Забайкалье зафиксировали один случай такого правонарушения.

SIM-карты

Цель проводимой работы — уменьшение мошеннических и противоправных действий с использованием мобильной связи. С начала года проведено 18 мероприятий. По словам замруководителя управления Роскомнадзора по краю Владимира Сафронова, в феврале изъято пять SIM-карт, мониторинг продолжается.

Приводятся также данные, что за сентябрь текущего года в России прошло 179 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт. Изъято более 4 тысяч номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном федеральном округе с начала 2019 года изъяли 20 тысяч нелегальных SIM-карт.

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