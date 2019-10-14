Благовещенск, 14 октября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Приамурские депутаты в октябре рассмотрят новый законопроект, предусматривающий увеличение платы за капитальный ремонт общего имущества жилых домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

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Если в настоящее время размер взноса на капитальный ремонт дома составляет 7,9 рубля за квадратный метр, то с 1 января 2020 года предполагается нарастить цену до 8,3 рубля. Как сообщается в пояснительной записке, прилагаемой к законопроекту, это не приведёт к превышению допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ в совокупном семейном доходе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске сотрудники полиции вскрыли факт присвоения денежных средств, предназначенных для капитального ремонта жилого дома.