Москва, 14 октября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Пока Украина не откажется от бандеровской идеологии геноцида, ни о каком объединении в единое государство речи быть не может, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

"До тех пор, пока не вернётся с опозданием и с необратимыми результатами формула разумного украинского государства, пока не будет сказано, что русский голос, голос востока и юга Украины звучит также сильно в пределах этой симфонии, как и голос запада, и не попытаетесь эти голоса согласовать, никакие Минские, никакие ваши переговоры не стоят ломаного гроша…», — заявил Кургинян.

По его словам, до этих пор ни о какой украинской нации речи быть не может, потому что нация, с точки зрения бандеровцев, осуществима исключительно через геноцид, которого так страждут бандеровцы. Но именно этого никто им сделать не позволит.

Напомним, что ранее Кургинян отметил, что именно Майдан и бандеровская власть на Украине после 2014 года уничтожили компромиссное украинское государство, которое существовало в предыдущие годы, после распада СССР, своими действиями против Донбасса.