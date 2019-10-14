Челябинск, 14 октября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В Челябинской области ожидаются ветер до 20 м/с и снегопады. Об этом предупреждает областное управление МЧС.

Ураган

Неблагоприятные условия погоды будут 14 октября. В связи с этим возможно возникновение различных ЧП.

В МЧС рекомендуют гражданам ограничить выход из зданий в случае усиления ветра. Также среди советов — закрыть окна в доме, убрать с балконов вещи, не стоять под линиями электропередачи и т. д.