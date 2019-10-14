Бузулук, Оренбургская область, 14 октября, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области под стражу взят отстранённый от сана диакона монах Спасо-Преображенского монастыря, сообщает Бузлук-Информ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд отправил служителя церкви в СИЗО на один месяц и 28 дней — до 9 декабря. Монах признался, что «до последнего момента хотел, чтобы все было по-другому» и признался, что хотел заступиться за девушку.

Напомним, 9 октября недалеко от Бузулука на территории посёлка ВТК, около Спасо-Преображенского мужского монастыря, монах из оружия кустарного производства выстрелил в водителя монастыря. Раненый мужчина госпитализирован. Об этом сообщила Бузулукская епархия. СУ СКР ситуацию не комментирует.