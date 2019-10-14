Южно-Сахалинск, 14 октября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Спасатели Сахалина помогли спуститься с пика Чехова семейной паре, которая заблудилась на высоте в лесу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Raita Futo Сахалин. Горы

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Как выяснилось, супруги свернули с протоптанной тропы к пику Чехова — после нескольких часов блужданий по лесу они позвонили в МЧС и попросили о помощи.

Ближе к ночи, в 22 часа по местному времени спасатели начали поиски на месте. Они увидели свет от костра и по нему нашли туристов. Но в темноте к ним трудно было подобраться, пришлось вызывать спецгруппу и ждать рассвета.

Заблудившихся мужчину и женщину спасатели эвакуировали с горно-лесного массива лишь на утро, 13 октября. Помощь медика никому не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму МЧС спасло шесть туристов, которые заблудились в горах.