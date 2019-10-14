Лондон, 14 октября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Игра сборных Хорватии и Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020 окончился ничьей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Сборные группы Е играли на поле в Кардиффе (столица Уэльса). Игра окончилась с равным счетом 1:1. На 9-й минуте сборная Хорватии забила первый гол, отличился игрок московского ЦСКА Никола Влашич. Гарет Бэйл забил мяч хорватам в дополнительное время.

После этой игры в группе Е лидирует сборная Хорватии (14 очков), на втором месте сборная Венгрии (12). Команды провели по семь встреч.