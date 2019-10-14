Сеул, 14 октября, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Зафиксированный в октябре рейтинг доверия южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину продемонстрировал новый минимум, сообщает пресс-служба южнокорейской исследовательской организации Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По результатам проведенного в октябре опроса положительно оценивают деятельность президента Республики Кореи 41,4% опрошенных, среди которых ответ «очень хорошо» выбрали 25,9% респондентов и 15,5% — «хорошо».

Параллельно отмечается и рост антирейтинга президента. Отрицательно деятельность Мун Чжэ Ина оценивают 56,1% граждан («очень плохо» — 45,0% и «плохо» — 11,1%).