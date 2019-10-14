Новосибирск, 14 октября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. В соединениях и воинских частях Центрального военного округа усилили работу по профилактике простудных заболеваний, сообщает пресс-служба округа.

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Так, разработан график проветривания в помещениях и проводится термометрия.

«Для повышения суточной калорийности питания в рацион военнослужащих введено свиное сало российского производства в количестве 20 граммов, а также в пределах суточного пайка и холодной закуски на обед выдается 10 граммов чеснока или 30 грамм лука», — уточнили в пресс-службе ЦВО

Кроме того, личный состав принимает поливитаминный препарат.