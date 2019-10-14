Владивосток, 14 октября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Первый снег выпал в Приморье, внеся свои коррективы в планы автолюбителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Снег

Читайте также: Бурятию завалило снегом — температура ниже нормы на 3−6 градусов

Снег выпал во Владивостоке, а также во многих районах Приморья: Чугуевском, Анучинском, Яковлевском, Партизанском и других. Из-за плюсовой температуры к обеду во Владивостоке признаков снега уже не осталось, в северных районах края он может пролежать несколько дней.

Отмечается, что выпадение снега в середине октября, когда в Приморье сохраняется плюсовая температура, можно назвать аномальным явлением. Этот снег не задержится надолго, но специалисты рекомендует автолюбителям срочно менять летнюю резину на зимнюю.

Как сообщало ИА REGNUM, при установившейся низкой температуре в Бурятии раньше обычного идут снегопады, которые буквально заваливают отдельные районы.