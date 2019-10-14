Киев, 14 октября, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения и двое погибли в результате столкновения машины скорой медицинской помощи с легковым автомобилем в Киеве, сообщает 12 октября Страна.UA.

Victor Vizu Скорая помощь

По данным источника, перевозившая больного ребенка машина скорой помощи пересекала светофор на красный свет, когда перед ней вылетела легковая Peugeot, где помимо женщины-водителя находились двое несовершеннолетних.

В результате столкновения водитель скорой погиб на месте. Позже в больнице скончался фельдшер. Ранения получили еще двое взрослых и трое детей. Их здоровьем сейчас занимаются медики.

Сообщается, что, двигаясь на красный свет, водитель включил необходимую в таких случаях сирену лишь за несколько секунд до столкновения.