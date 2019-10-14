Москва, 14 октября, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Система российского школьного образования нацелена на поиск и воспитание одарённых детей. При этом под одаренностью всё чаще понимают высокую мотивацию, а одним из критериев обучения в школе для талантов часто является кошелек родителей, сообщает журнал «Огонёк».

Ребёнок

В России происходит процесс по переводу лучших общеобразовательных учебных заведений под региональную опеку. Примечательно, что финансирование в так называемых «губернаторских школах», где обучают одарённых детей, в несколько раз выше, чем в обычных, причем зачастую в несколько раз превышает даже московские показатели. При этом особая забота о школах для талантов оттягивает силы и средства от повышения качества образования в остальных учебных заведениях, но играет на руку рейтингам губернаторов, ввиду лазеек в системе оценки.

Читайте подробнее: «Губернаторские» школы России — эффективный инструмент обмана рейтингов?

Еще одна отрицательная сторона концентрации внимания исключительно на одарённых детях — это отсутствие возможности дать должное образование всем остальным, а также усиление социального и психологического неравенства. Кроме того, под одаренностью все чаще понимается просто высокая мотивация, подкрепленная финансовыми возможностями родителей.

Читайте также: Поиск одаренных детей — это селекция, от которой страдают слабые и бедные

Для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, школам необходимо отказаться от нацеленности на детей с высоким способностями и заняться образованием всех. Также следует отказаться от повышенного внимания к числу призеров конкурсов и олимпиад школьников, считают специалисты.

Читайте подробнее: «Политика отбора социально вредна, особенно для маленьких детей»

Напомним, по словам декана факультета «Менеджмент в сфере образования» Московской высшей школы социальных и экономических наук РАНХиГС Елены Ленской, согласно оценкам образовательных достижений учащихся PISA 2015 года, до 20% детей в России не достигают функциональной грамотности по чтению, математике и основам естественных наук.