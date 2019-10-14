Синин, Китай, 14 октября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Электрические котельные, покрывающие площадь 1,52 млн кв. метров, были установлены по всему городу Саньцзянъюаню в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Уголь

Они призваны сократить выбросы углерода на 192 600 тонн в год, сообщили в Государственной сетевой синайской электроэнергетической компании. Угольные котельные общей мощность 112 720 КВт были выведены из эксплуатации в пяти уездах Саньцзянъюаня, расположенного в верховьях рек Янцзы, Хуанхэ и Меконг, сообщили в компании. «Чистое тепло» должно помочь также сократить его стоимость и принести благо 60 тыс. жителей.

Отметим, что Китай на всех уровнях ведет кампанию по сокращению выбросов угля и углеродосодержащих соединений. Для этого не только закрываются угольные котельные, но и целенаправленно ведется сокращение потребления угля в промышленности, и, как следствие, сокращение его добычи.