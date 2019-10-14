* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 октября, 2019, 04:25 — ИА Регнум. США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся. Такое заявление президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в сети Twitter.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Американский лидер написал о том, что Турция и курды не должны позволить сбежать боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящихся в тюрьмах Сирии, а Европе надлежит забрать их.

«В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Европа должна была забрать их (оставшихся боевиков) после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты», — написал Трамп.

10 сентября Трамп заявил, что из Сирии вывезено двое боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Британии — Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха. Их подозревают в расправе над 27 пленниками. Также на них возлагают ответственность за убийство американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффома.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что в тюрьмах Сирии находится 14 тыс. боевиков. Самая большая группа боевиков (9 тыс. человек) содержится в тюрьме «Шаддади». Остальные боевики отбывают заключение в тюрьмах «Эль-Холь», «Алляя», «Хасеке», «Эль-Маликия».