Якутск, 14 октября, 2019, 03:34 — ИА Регнум. В Якутске состоялось открытие зала спортивной борьбы по проектам «Народный бюджет» и Федерации спортивной борьбы России «Борьба в школу», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борьба

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Зал открыли в школе № 25 — у детей и молодежи Сайсарского округа появилась возможность всерьёз заняться популярным видом спорта.

«Сегодня заложено начало для того, чтобы вам стать олимпийскими чемпионами, мы в своё время мечтали о таких профессиональных коврах. Главное для достижения успеха — это ваше желание», — сказал на торжественном открытии спортзала олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, заслуженный мастера спорта СССР Сергей Белоглазов.

Про информации городской мэрии, в реконструкцию зала спортивной борьбы вложили по проектам 3,8 млн рублей, куплено два борцовских ковра.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Ростовской области трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин («Единая Россия») открыл зал спортивной борьбы.