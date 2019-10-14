Благовещенск, 14 октября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. В Благовещенской школе № 2 ссора учеников 7-го класса переросла в поножовщину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение в полицию поступило из медучреждения, куда доставили раненого подростка. С резаной раной руки 13-летний подросток был направлен в операционную, где ему наложили несколько швов. В настоящее время ребёнок находится на амбулаторном лечении, его жизни ничто не угрожает.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, мальчика опросили. Предварительно установлено, что произошёл инцидент в школе между ним и его одноклассником, в ходе которого мальчику было причинено ранение перочинным ножом. Полицейские также опросили одноклассников, свидетелей произошедшего, а также вторую сторону инцидента», — рассказала руководитель пресс-службы Приамурского УМВД Инна Карташова.

Как сообщало ИА REGNUM, учительница Наталья Шагулина, спасшая свой класс в Перми от кровавой резни, устроенной двумя вооруженными подростками, награждена медалью «Доблесть и отвага».