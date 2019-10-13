Никосия, 14 октября, 2019, 02:57 — ИА Регнум. После уверенной победы сборной России по футболу над командой Кипра в отборочном матче кубка УЕФА Евро-2020 вратарь Урко Пардо в Instagram пожелал удачи российской команде и похвалил игру Артёма Дзюбы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной России

«Они были намного лучше нас. Но, как всегда, мы должны учиться на этой игре. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз. Это отличный игрок», — написал Пардо.

Напомним, победа над командой Кипра (5:0) обеспечила выход сборной России в финальную часть чемпионата Кубка УЕФА Европы по футболу — 2020.