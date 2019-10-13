Вашингтон, 14 октября, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Стрельбу по прохожим на перекрёстке в Филадельфии открыл неизвестный террорист. Об этом сообщает телеканал NBC 10 Philadelphia.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Инцидент произошел в северном штате США Пенсильвания.

На данный момент известно о шести пострадавших от стрельбы, они доставлены в больницу.

Полиция предпринимает действия по поимки стрелка.

Практически одновременно с данным инцидентом в торговом центре американского городка Бока-Ратон, штат Флорида, один человек получил пулевое ранение во время стрельбы, открытой неизвестным террористом.