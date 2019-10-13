Москва, 14 октября, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Совместный наблюдательный полет над территорией РФ проведут военные эксперты США и Турции, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Mil.ru В кабине самолёта

Наблюдательный полет будет выполняться с подмосковного аэропорта Кубинка с 14 по 18 октября на турецком самолете СН-235. Выполнение оговоренных заранее условий наблюдения на борту самолета проконтролируют российские военные.

В тот же период Россия совершит наблюдательный полет над Румынией, сообщает источник.

Ранее представитель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель сообщил о планах Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.

Напомним, международный Договор по открытому небу был ратифицирован Россией в 2001 году. Соглашение подразумевает взаимный облет территорий стран-участниц для увеличения доверия между государствами.