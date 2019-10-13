Никосия, 14 октября, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Лидер Кипра Никос Анастасиадис выразил свою готовность к проведению трёхсторонних переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом сообщает Кипрское информационного агентство.

European People's Party Никос Анастасиадис

«Президент Кипра сообщил, что он готов к трёхсторонним переговорам с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и лидером кипрских турок Мустафой Акынджи по вопросу кипрского урегулирования», — сообщает агентство.

В сентябре МИД Турции заявил о том, что нет смысла начинать на Кипре новые переговоры.

Напомним, в середине 2017 года переговоры по объединению Кипра, разделённого на греческую и турецкую части, завершились без подписания соглашения.