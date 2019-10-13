Кировск, Ленинградская область, 14 октября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. «Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news.

Maarten Van Damme Нож

Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара. Отказавшийся поставить другую музыку сотрудник заведения получил удар ножом в область сердца. В результате мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого в убийстве ищут правоохранители.