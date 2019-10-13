Москва, 14 октября, 2019, 01:34 — ИА Регнум. На 30% снизилась смертность от связанных с алкоголем причин за последние 10 лет. Такую статистику приводит пресс-служба российского Министерства здравоохранения.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

По данным ведомства, в 2010 году смертность от алкоголь-ассоциированных причин фиксировалась на уровне 47,5 на 100 тысяч населения. По итогам 2018 года этот показатель составил 33,2 на 100 тысяч населения. Снижение составило 30%.

Кроме того, на 35% снизился показатель смертности от общих причин.

Ранее Минздрав сообщал о «наиболее больных» алкоголизмом российских регионах.