Божественную литургию в день Покрова Богородицы совершит патриарх Кирилл
Москва, 14 октября, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Торжественное богослужение в честь праздника Покрова Божией Матери совершит в Покровском женском монастыре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.
Serge Serebro, Vitebsk Popular News
Патриарх Кирилл
Духовное значение праздника Покрова связывают с заступничеством Пресвятой Богородицы за христиан перед Своим Сыном и Богом.
Напомним, празднество установлено на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери, в частности, посвящен собор, возведённый Иваном Грозным на Красной площади и более известный под названием собора Василия Блаженного.