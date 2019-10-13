Москва, 14 октября, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Торжественное богослужение в честь праздника Покрова Божией Матери совершит в Покровском женском монастыре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

Духовное значение праздника Покрова связывают с заступничеством Пресвятой Богородицы за христиан перед Своим Сыном и Богом.

Напомним, празднество установлено на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери, в частности, посвящен собор, возведённый Иваном Грозным на Красной площади и более известный под названием собора Василия Блаженного.