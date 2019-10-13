Одинцово, Московская область, 14 октября, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Пьяный мужчина взорвал страйкбольную гранату в подмосковном городе Одинцово, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в ГУ МВД Московской области.

Stanislav S. Yanchenko Граната

О взрыве в подъезде жилого дома правоохранителям сообщили жильцы. Прибывшие к месту происшествия сотрудники задержали 31-летнего дебошира и препроводили его в отделение полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту начата проверка.