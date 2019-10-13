Москва, 14 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. На сайте Change.org появилась петиция с требованием не предоставлять итальянское гражданство известному телеведущему Владимиру Соловьеву, об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

«Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что … (Соловьев) намерен получить итальянское гражданство», — говорится в тексте петиции.

В настоящее время петицию подписали около 20 тыс. человек. Ее авторы также призывают к санкциям против других российских «пропагандистов».

Напомним, на сайте Change.org регулярно появляются петиции сомнительного содержания, которые не имеют под собой никаких серьезных, тем более юридических оснований. Однако подобные документы очень часто используются для информационной борьбы.