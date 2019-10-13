Лондон, 13 октября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Учёные разработали технологию доставки лекарств с помощью вирусов через непроницаемый для большинства лекарств гематоэнцефалический барьер мозга. Об этом сообщает Nature Communications.

guvo59 Лекарства

Головной мозг отделён от системы кровоснабжения остального тела сетью кровеносных капилляров, называемых гематоэнцефалическим барьером. Этот барьер не позволяет проникать в мозг посторонним веществам, включая лекарства, а также возбудителям заболеваний. Однако, ряд вирусов нашли способ преодоления барьера для проникновения в мозг.

Британские ученые из Университета Ньюкасла выделили цепочку белка модифицированного вируса макрофага, нацеленного на проникновение в мозг, и соединили её с молекулой лекарства. Полученный комплекс беспрепятственно проникал в мозг. По словам ученых, он может доставлять лекарства для лечения опухоли мозга, болезни Паркинсона, Альцгеймера и других.

В настоящее время для аналогичной доставки лекарства в мозг используют инъекции в спинномозговую жидкость, что небезопасно. Разработанный учеными механизм позволит вводить лекарство пациентам обычным внутривенным способом.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные разработали имплантат, который вводится как обычная инъекция и в течение года выделяет в организм лекарства против ВИЧ.