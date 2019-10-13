Никосия, 13 октября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Футболисты сборной России способны выиграть чемпионат Европы (ЧЕ). Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил полузащитник сборной России Александр Головин, комментируя выход национальной команды в финальную стадию турнира.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

«После чемпионата мира (ЧМ) уже есть возможность того, что мы (сборная России) можем выиграть ЧЕ, без шуток, — сказал Головин. — Об этом думает и вся команда».

По его словам, игроки сборной готовы к «этому и ментально и игровая подготовка будет соответствующая».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября сборная России по футболу на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы — 2020. Подопечные Станислава Черчесова набрали 21 очко после восьми матчей и досрочно вышли на ЧЕ — 2020.

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