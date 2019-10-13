Вашингтон, 13 октября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Американская компания Waymo через программу вызова такси для смартфонов анонсировала скорую возможность вызова такси, управляемого исключительно автопилотом. Об этом сообщает TechCrunch.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Waymo была основана в 2009 году как проект Google и с тех пор проводит тестирование роботизированных автомобилей в штате Аризона. Компанией был запущен коммерческий микроавтобус Chrysler Pacifica, управляемый автопилотом, который, тем не менее, страховался водителем, готовым в любой момент взять на себя управление. С 2017 года в пригороде Аризоны стало курсировать беспилотное такси, в котором могли ездить участники специальной тестовой программы, подписавшие договор о неразглашении информации.

Теперь, по-видимому, пришло время массового коммерческого использования такси-беспилотников.

«Полностью автономные автомобили Waymo уже в пути. Вы сможете наслаждаться поездкой в полном одиночестве. Как всегда, если вам потребуется помощь во время поездки, вы можете связаться со службой поддержки, нажав на кнопку в приложении», — говорится в разосланном Waymo сообщении.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что первые роботизированные такси смогут выйти на линию в Лондоне уже в июне 2020 года.