Нижний Новгород, 13 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области на полигоне Мулино состоялось официальная церемония открытия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ «Взаимодействие-2019». В учениях примут участие около 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Odkb-csto.org На учениях ОДКБ

Передислокация войск к месту проведения учений проходила авиационным и железнодорожным транспортом.

Уточняется, что военнослужащие Белоруссии прибыли на учения со своей штатной военной техникой и стрелковым оружием. Участникам из Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии технику и стрелковое оружие предоставит российская сторона.

«Проводимое учение является реальным подтверждением стратегического партнёрства между странами-членами ОДКБ в военной сфере», — отметили в пресс-службе.

Руководит учением командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на мулинском полигоне экипажи многоцелевых истребителей поколения 4+ Су-30СМ оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение воздушных боев. Летчики отработали самостоятельный поиск условного воздушного противника с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух-воздух». Также были отработано приемы выхода из ближнего боя с элементами сложного пилотажа.