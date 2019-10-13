Варшава, 13 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

«Право и справедливость» набирает 43,6%. За ней следует «Гражданская коалиция», в активе которой 27,4% голосов избирателей. «Союз демократических левых» получает — 11,9%, «Польская крестьянская партия» набирает 9,6%, а «Конфедерация» — 6,4%.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Польше будут избраны 460 депутатов нижней палаты парламента и 100 членов верхней палаты.