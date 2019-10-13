Никосия, 13 октября, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя результат матча в Никосии против команды Кипра.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

«Главная задача (сборной России) — выиграть чемпионат Европы, — сказал Черчесов. — Это была локальная задача».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября сборная Кипра по футболу на своем поле уступила команде России в отборочном матче ЧЕ-2020. Встреча прошла на стадионе в Никосии и завершилась со счетом 0:5. Благодаря этой победе команда России досрочно вышла на ЧЕ-2020.

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