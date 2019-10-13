Мехико, 13 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Учёные установили, что у потомства, рожденного от матери с лишним весом, в процессе жизни ускоряются темпы старения организма, вызывающие ожирение и повышающие риск развития диабета. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального института медицинских наук и питания имени Сальвадора Зубирана в Мехико.

Лишний вес

Мексиканские учёные в опытах на мышах показали, что у потомства матерей с ожирением нарушены также функции митохондрий — внутриклеточных энергетических станций организма, что повышает вероятность развития сердечных заболеваний. У потомства матерей, страдающих ожирением, было больше жира, и у них были ранние преддиабетические признаки, такие как повышение резистентности к инсулину.

«Полученные результаты дополняют накопленные знания о влиянии различных состояний в утробе матери на эмбрион и ранней жизни ребенка. А также влияние состояния матери на здоровье и восприимчивость детей к болезням на протяжении всей их жизни», — отметил один из исследователей Питер Натаниэльс.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что австралийские ученые выяснили, что увеличение массы тела у взрослых людей повышает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний на 30−50%.