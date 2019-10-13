Берлин, 13 октября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Председатель крупнейшей немецкой политической партии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна стремиться к добрососедским отношениям с Россией, об этом 13 октября сообщается на странице молодежной организации ХДС в Twitter.

Olaf Kosinsky Аннегрет Крамп-Карренбауэр

«Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Однако в вопросы Крыма были нарушены нормы международного права», — отметила Крамп-Карренбауэр.

Политик подчеркнула, что нужно называть вещи своими именами, однако не уточнила какие именно нормы международного права нарушила Россия.

Напомним, воссоединение Крыма и России состоялось в 2014 году, решение было принято на основе референдума, на котором подавляющее число жителей региона высказалось за присоединение к России. Данный акт соответствовал всем нормам международного права.