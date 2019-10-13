Москва, 13 октября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Игроки сборной России по футболу, продемонстрировавшие убедительную игру, заслуженно вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года. Об этом заявил почетный глава Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в интервью ТАСС.

Колосков Вячеслав

«Основную задачу мы (игроки сборной России) решили — попали в финальный турнир чемпионата Европы, — сказал Колосков. — Важно то, как мы ее решили — убедительно, с большим преимуществом».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября сборная России по футболу разгромила команду Кипра в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 и пробилась на Евро-2020. Встреча, которая завершилась со счетом 5:0, прошла на стадионе в Никосии.

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