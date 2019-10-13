Вашингтон, 13 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Инженер авиационного отдела Военно-морского авиационного центра США подал заявку в Бюро по патентам и товарным знакам на радикально новый компактный термоядерный реактор с мощностью до 1 трлн ватт. Об этом сообщает портал The Warzone.

World-off-technologies.blogspot.ru Атомная энергетика

Учёные в разных странах давно пытаются создать ядерный реактор, работающий на термоядерном синтезе, который стал бы «Святым Граалем» энергетики. Ядерный синтез термоядерной реакции даёт в десятки и сотни раз больше энергии, чем ядерный распад, производит гораздо меньше радиоактивных отходов, не требует обогащенного ядерного материала, который может быть использован для производства атомного оружия.

В таких реакторах необходимо использовать невероятно мощные магнитные поля, которые сдерживают ядерные реакции, происходящие при температуре в сотни миллионов градусов при огромном давлении. Созданные установки огромны по размерам и тратят на поддержание магнитного поля в лучшем случае столько же, сколько получают от термоядерной реакции.

Ученый Сальватор Сезар Паиса в описании изобретения утверждает, что сверхсильное магнитное поле для удержания ядерной реакции обеспечивается «вращающейся вибрирующей электромагнитной системой в полой плазменной камере, которая включает в себя одну или несколько противоположных пар конических или куполообразных встречно-вращающихся динамических слитков». Установка, созданная по патентуемой технологии, якобы способна вырабатывать мощность в диапазоне от гигаватта (1 млрд ватт) до тераватта (1 трлн ватт). В то время, как крупнейшая в США атомная электростанция Пало-Верде в Аризоне, вырабатывает до 4000 мегаватт (4 гигаватта).

Учёный-разработчик из ВМС известен ещё и тем, что ему принадлежат патенты на такие «фантастические» изобретения как сверхпроводники при комнатной температуре, генераторы электромагнитного поля высокой энергии и двигатель для летательного аппарата типа НЛО.

Почти все физики называют описанные в патентах Сезара Паиса технологии смехотворными, так как работоспособными его запатентованные установки ещё не видели. Некоторые учёные предполагают, что патенты являются оправданием нецелевого использования средств, или дезинформационной игрой против России и Китая.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае прошел успешные испытания вновь построенный новый сферический средний термоядерный реактор типа токомак ENN XL-050.