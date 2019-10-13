Канберра, 13 октября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Ученые разработали уникальный препарат, который помогает снизить уровень сахара в крови, сохранить вес и наладить обмен веществ у диабетиков. Об этом сообщает Nature.

Evrika.ru

Марк Фебраио из Университета Монаш в Австралии и его коллеги разработали препарат, основанный на сигнальных белках цитокинах, передающих информацию между тканями и клетками. Эти белки связываются с рецептором gp130, обнаруженным во многих клетках нашего организма, и оказывающим благотворное влияние на метаболизм.

Для создания препарата ученые объединили части двух разных цитокинов человека и внесли различные изменения, благодаря чему появился новый уникальный сигнальный белок под названием IC7Fc.

Эксперименты на мышах, страдающих ожирением, показали, что полученный белок улучшает толерантность к глюкозе (усваиваемость глюкозы клетками), а также предотвращает увеличение веса и стеатоз печени (наиболее распространённый гепатоз, при котором в печёночных клетках происходит накопление жира). Новое лекарство может быть особенно полезным для пожилых людей из-за его благотворного воздействия на мышцы и кости.

Напомним, сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый диабет) — это заболевание, которое проявляется хронической гипергликемией (повышенным содержание сахара в крови), развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей: они не могут достаточно эффективно усваивать глюкозу. В результате может страдать большая часть органов человека, вызывая тяжелые хронические заболевания.

В мире существуют препараты для лечения диабета второго типа, но их эффективность далека от идеальной. Например, широко применяемый метформин не вызывает потерю веса, кроме того, больные часто прекращают его принимать из-за побочных эффектов, таких как диарея и метеоризм.