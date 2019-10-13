Москва, 13 октября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В Совфеде расценили как фейк сообщения о попытках «Сирийских демократических сил» заключить сделку с российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать Турцию на севере страны, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Фредерик Бурр Оппер. «Фейковые» новости. 1894

«Не знаю, что имеет ввиду глава Пентагона Марк Эспер, сообщая о попытках «Сирийских демократических сил» заключить сделку с российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать Турцию на севере страны. На мой взгляд, это — очевидный фейк, цель которого бросить камень раздора меду Россией и Турцией», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор также полагает, что преждевременно говорить о выводе даже части американских военнослужащих из Сирии.

«На данный момент — это не свершившийся факт, а лишь намерение, причем заявленное далеко не в первый раз. Посмотрим, как оно будет реализовано», — добавил он.

Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курдские Сирийские демократические силы (СДС) хотят заключить сделку с Россией и Сирией для контратаки турецких войск.