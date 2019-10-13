Москва, 13 октября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. В мире в результате крупных террористических актов в 2019 году погибли более девяти тысяч человек, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

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«В этом году в результате только двух тысяч наиболее крупных терактов погибли более девяти тысяч и получили ранения свыше 11 тысяч человек», — сказал Коков.

По его словам, всего за последние два года около 70 стран в мире испытали на себе последствия более пяти тысяч резонансных терактов, в результате которых пострадали около 30 тыс. человек. В настоящее время в мире действуют сотни террористических организаций, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным данным Министерства здравоохранения Афганистана, в результате вооруженного конфликта в стране за последние 12 месяцев (с 16 сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года) более 3300 гражданских лиц погибли и более 14 600 человек получили ранения.

В Организации Объединенных Наций также выразили озабоченность по поводу жертв среди гражданского населения в военном конфликте в Афганистане и призвала воюющие стороны принять меры по сокращению потерь среди гражданского населения.

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