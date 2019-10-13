Грозный, 13 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. ДТП в Чечне унесло жизни двух человек. Еще пятеро ранены, пишет «Кавказский узел». Автоавария произошла 12 октября неподалеку от населенного пункта Горагорский в Надтеречном районе.

ДТП

В результате лобового столкновения автомобилей «LADA Priora» и «ВАЗ-21 114» на трассе Грозный — Ищерская погибли мужчина и женщина. Пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По данным информационного агентства, авария произошла из-за того, что водитель одной из машин нарушил скоростной режим и выехал на встречную полосу.

Официальных комментариев по поводу инцидента на сайтах МВД и ГИБДД республики в настоящее время нет. Источники в ГИБДД по Чечне подтвердили факт аварии и уточнили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.