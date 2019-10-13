Тегеран, 13 октября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Содействие властям Ирана и Саудовской Аравии в проведении переговоров намерены оказать представители руководства Пакистана. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, который 13 октября прибыл в Тегеран.

Jawad Zakariya Имран Хан

«Пакистан не хочет конфликта между Ираном и Саудовской Аравией… — сказал Хан. — Я рад содействовать переговорам между Тегераном и Эр-Риядом».

Известно, что премьер-министр Пакистана уже провел переговоры с иранским лидером Хасаном Рухани.

Напомним, ранее агентство Тasnim со ссылкой на источники сообщило, что неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии произошло два взрыва на танкере, который принадлежит нефтяной национальной компании Ирана. Одной из вероятных причин взрывов, в результате которых никто не пострадал, мог стать ракетный удар.

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