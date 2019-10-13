Далматово, Курганская область, 13 октября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. В курганском городе Далматово полицейские обнаружили в складском помещении и частном доме у местного жителя 5,5 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции различных наименований и 140 литров этилового спирта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Курганской области.

Skitterphoto Алкоголь

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или)оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

В настоящее время в курганском экспертно-криминалистическом центре назначено проведение физико-химической и санитарно-эпидемиологической экспертиз изъятого алкоголя.