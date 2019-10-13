Екатеринбург, 13 октября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Организации «Голос» мало «распространения фейков на выборах», теперь еще и по голосованию в Екатеринбурге по месту строительства храма начали дискредитировать. Об этом написал в своём Twitter член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

«Ну где вы и где строительство храма? «Голос» — не независимая оценка, а ангажированный политический игрок. В Екатеринбурге работает демократия — у граждан спрашивают, где строить храм. Просят везде людей участвовать — дать свое мнение. Это «Голосу» и другим не нравится, т.к. когда участвует большинство народа, выбирают не так, как хотят радикальные либералы. Теперь «Голос» пытается и по строительству храма в Екатеринбурге дискредитировать мнение большинства. Куда еще вмешаются? Правильно Элла Памфилова сказал, что 84% информации «Голоса» на выборах — ложь: или неправда или не нарушение вовсе», — считает Максим Григорьев.

Ранее координатор движения Голос Александр Грезев заявил в СМИ об использовании административного ресурса, «потому что с раннего утра практически на всех центральных пунктах города, где объединены множество участков, скопились огромные очереди людей, которые пришли не по зову сердца».

При этом, как сообщало ИА REGNUM, депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв заявил журналистам о том, что сомневаться в легитимности проводимого в Екатеринбурге опроса смысла нет. Более того, он выразил надежду на то, что подобные опросы ещё будут проводиться в городе по самым разным вопросам.